TODAY

SOCCER

>> PacWest men: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 3:30 p.m., at Saint Louis field.

>> PacWest women: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, noon, at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 1 p.m., at Saint Louis field.

MONDAY

BOWLING

>> ILH: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

>> ILH Division I girls playoffs, semifinals: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m. ; ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

>> ILH Division I-AA girls: ‘Iolani atLe Jardin, 6 p.m.

>> OIA White girls Division I playoffs, semifinals: Kapolei at Moanalua, 5:30 p.m.; Kahuku at Mililani, 5:30 p.m.

>> OIA White girls Division II playoffs, semifinals: Campbell at McKinley, 5:30 p.m.; Pearl City vs. Kalani, 5:30 p.m. at Campbell.

VOLLEYBALL: ILH PLAYOFFS

Saturday

Girls Varsity, Division I

>> ‘Iolani def. Sacred Hearts 25-11, 25-8, 25-9

>> Mid-Pacific def. Hawaii Baptist 25-23, 20-25, 28-26, 28-26

>> Punahou def. Le Jardin 25-15, 25-19, 25-18

Girls Varsity, Division II

>> Hanalani def. Island Pacific 25-13, 25-14, 25-17

>> La Pietra def. St. Andrew’s 25-15, 20-25, 25-20, 25-16

PIGEON RACING: OAHU INVITATIONAL FLYERS

Saturday

From Cape Kumukahi, Hawaii island to Oahu

Top 5–1. Mel Miyamura, 234.527 miles, 45.94 mph; 2. Troy Kamaka, 237.850 miles, 45.85 mph; 3. Mark Bustin, 246.726 miles, 45.22 mph; 4. Paul Yamauchi, 247.098 miles, 45.21 mph; 5. Bert Tooyoka, 234.948 miles, 45.11 mph

CROSS COUNTRY: HAWAII PACIFIC INVITATIONAL

Saturday

At Kahuku Golf Course

Men’s team summary

1. Hawaii Pacific, 2:25:45 total, 20:09 average

2. Chaminade, 2:52:43 total, 34:33 average

Men’s individual results

1. Lukas Motschmann, HPU 25:54.8

2. Jona Bodirsky, HPU 26:49.5

3. David Rutto, HPU 28:57.7

4. Jason Flores, HPU 30:06.4

5. Peyton Oshiro, Chaminade 31:05.9

6. Aaron Nonaka 31:29.2

7. Elijah Bernardo-Flores, Cham 31:05.9

8. Cade Harrington, HPU 33:55.7

9. Matthew Schmidt, Cham. 34:35.5

10. Rocco DeAngelo, Cham. 36:07.0

11. Josiah Rodrigues, Cham. 38:26.2

Women’s team results

1. Hawaii 1:42:16

2. Hawaii Pacific 1:42:56

3. Hawaii Hilo 1:52:26

4. Chaminade 1:55:09

Women’s individual results

1. Robyn Kaltenbrunn, HPU 19:28.2

2. Rebecca DeKay, Hawaii 19:36.9

3. Sophia Lodigiani, Hawaii 20:20.9

4. Olivia Jarvis, Hawaii Hilo 20:29.2

5. Karen C. Perez, HPU 20:34.7

6. Sarriah Brown, Hawaii 20:40.9

7. Alyssa Barnes, Hawaii 20:45.8

8. Sienna Santiago, Hawaii 20:51.39. Anna Backus, Hawaii 20:52.0

10. Sophia Cash, HPU 20:54.6

11. Brooke Gottmeier, HPU 20:57.1

12. Mckay Guckenberg, HPU 21:01.3

13. Jasmine Napenas, HPU 21:18.4

14. Alena Albertson, Chaminade 21:25.2

15. A’ja-Faith Greene, Hawaii 21:40.1

16. Olivia Maricci, Chamiande 21:43.1

17. Alexis Beggan, Hawaii 21:57.9

18. Terra Stevens, Hawaii 22:02.5

19. Jeanaly Wadsack-Meyers, UH 22:08.4

20. Janice Hata, HPU 22:10.2

21. Emma Heidelmeier, UHH 22:38.9

22. Caitlin Kawaiaea, UHH 22:39.6

23. Sabina Boo-Rivera, UHH 22:50.3

24. Evelyn Macias, HPU 22:56.6

25. Eri Leong, Chaminade 23:16.4

26. Lily Gavagan, UHH 23:47.6

27. Riley Hallman, Chaminade 23:51.4

28. Annaka Barragan, UHH 24:01.5

29. Rylie Rhyne 24:07.4

30. Montserrat Lanfranco, Cham. 24:52.5

31. Isabella Witthoeft 25:23.2

TENNIS: COLLEGE WOMEN

St. Francis Health System ITA All-America tournament

At Tulsa, Okla.

Pre-qualifying, women’s singles

>>Alexandra Belaya (Illinois) def. Satsuki Takamura (UH), 6-4, 7-5

>> Ana Turco (Kansas State) def. Nikola Dolakova (UH), 6-4, 6-3

Anuenue Invitational

At UH Tennis Complex

Women’s singles

>> Elodie Busson (HPU) def. Michelle Pits (UH), 5-7, 6-4, 10-8

>> Maddie Kim (UH) def. Mihoki Miyahara (HPU), 5-4

>> Sarah Ikioka (HPU) def. Sophia Storch (UH), 6-4, 6-3

>> Maddie Kim (UH) def. Monica Greene (HPU), 7-6

Women’s doubles

>> Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU) def. Michelle Pits/Maddie Kim, 8-6

>> Rebecca Ehn/Sophia Storch (UH) def. Sarah Ikioka/Nicole Ballach (HPU), 8-5