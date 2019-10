Scoreboard, Oct. 24

TODAY

CHEERLEADING

>> ILH championships, 6 p.m. at Kamehameha.

FOOTBALL

>> BIIF Division I: Keaau at Honokaa, 7:30 p.m.

SOCCER

>> Big West women: Cal Poly vs. Hawaii, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

>> HHSAA Girls Division I Tournament, quarterfinals–King Kekaulike vs. Moanalua, 5 p.m.; Kapolei vs. Kamehameha, 7 p.m., matches at Moanalua; Punahou vs. Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.; Le Jardin vs. Mililani, 7 p.m., matches at McKinley.

>> HHSAA Girls Division I Tournament, quarterfinals–McKinley vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Kalani vs. Damien, 7 p.m., matches at Kaimuki. Hawaii Prep vs. Waimea, 5 p.m.; University vs. Pearl City, 7 p.m.; matches at Farrington.

WATER POLO

>> ILH Division II boys: Single-Elimination Tournament—Le Jardin vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Punahou vs. Kamehameha/Mid-Pacific winner, 6 p.m. Matches at Punahou.

FRIDAY

BOWLING

>> ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

FOOTBALL

>> ILH Open Division: playoffs, Punahou vs. Kamehameha, 4:45 p.m., at Aloha Stadium.

>> ILH Division I: playoff, Damien vs. ‘Iolani, 7:30 p.m., at Aloha Stadium.

>> OIA Open Division: Third-place game, Farrington vs. Campbell, 7:30 p.m., at Mililani.

>> BIIF Division I: Konawaena at Hilo, 7:30 p.m.

>> BIIF Division II: Hawaii Prep at Kamehameha-Hawaii, 6 p.m.

>> MIL: Baldwin at King Kekaulike, 7 p.m.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Azusa Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym; Point Loma vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym.

>> HHSAA Girls Division I Tournament, semifinals–Teams TBD, Matches at 5 p.m. and 7 p.m. at Moanalua.

>> HHSAA Girls Division II Tournament, semifinals–Teams TBD, Matches at 5 p.m. and 7 p.m. at Kaimuki.

ILH BOWLING

Varsity Boys

From Monday

Saint Louis 3, Kamehameha 0

Assets 3, Maryknoll 0

Hawaii Baptist 3, University 0

‘Iolani 2, Island Pacific 1

Mid-Pacific 3, Lanakila Baptist 0

Damien 3, Hanalani 0

High Game/High Series

KS: Kobe Leong 201/520

StL: Brandon Nakaoka 216/Hunter Lum 532

MS: Angelito Jay Agsalu 164/470

AS: Noah Amuro 179/513

HBA: Ryan Encarnacion 234/561

ULS: Tanner Okamura 156/445

Iol: Koby Kai 209/530

IPA: Kailer Suerth 197/506

LBA: Kainoamalu Langsi 187/536

MPI: Kai Yamada 225/654

Han: Brayden Kajiyama 172/453

DMS: Michael Thompson 181/474

Junior Varsity

Saint Louis-Red 3, Kamehameha 0

Saint Louis-Blue 3, MPI 0

‘Iolani 3, Hawaii Baptist-Black 0

Varsity Boys

Wednesday

Saint Louis 3, Assets 0

Hawaii Baptist 2, Island Pacific 1

Mid-Pacific 3, Hanalani 0

Damien 3, Maryknoll 0

Punahou 2, Kamehameha 1

University 2, Lanakila Baptist 1

High Game/High Series

StL: Kahiau Lam Ho 199/Isaac Salon 579

AS: Noah Amuro 208/552

HBA: Justin Sumiye 183/Jake Tokujo 511

IPA: Reyn-Patrick Masaki 195/505

HAN: Aaryk Iwamoto 177/424

MPI: Kai Yamada 254/631

DMS: Michael Kawasaki 205/537

MS: Kolten Tani 168/484

PUN: Judah Hoffenberg 241/525

KS: Noah K Thompson 204/490

ULS: Reece Arakaki 177/460

LBA: Kainoamalu Langsi 187/538

Junior Varsity

Saint Louis-Red 2, Assets 1

Hawaii Baptist-Gold 3, Hawaii Baptist-Black 0

Kamehameha 2, Punahou 1

HAWAII STATE WOMEN’S GOLF ASSOCIATION

State Stroke Play Championship

October 21-22, At Mililani Golf Club

Overall Low Gross: Jessie Merrill 142

Championship Flight: Anna Murata 148, Marie Miyashiro 157, Mira Han 160, Bev Kim 167, Yindi Fowler 170, Yuko Abergas 173

A Flight: Kyong Omura 134, Kasandra Shriver 140, Sunny Hur 142, Susie Macke 142, Mari Tse 144, Eiko Okada 145, Linda Damaso 148, Paula Trask 148

B Flight: Young Leskovec 123, Jessica Shin 136, Barbara Schroeder 145, Debra Ann Murobayashi 151, Biac Frame 151, Aurora Ka’awa 151



MAKUA ALI’I SOFTBALL

Action 13, Zen 1

Pearl Harbor 13, Sportsmen 9

Bad Company 18, Lokahi 1

Aikane 16, Na Kahuna 9

Hui Ohana 17, Makules 7

Hawaiians 16, Golden Eagles 4

Hikina 19, Fat Katz 18

Firehouse 17, Xpress 15

Yankees 14, Waipio 6