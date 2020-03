[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

BASEBALL

OIA East: Farrington at Castle, 3 p.m.; Moanalua at Kalani, 3 p.m.; Kailua at

Kaiser, 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Aiea, 3 p.m; Waianae at Campbell, 3 p.m.; Pearl City at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Waipahu at Radford, at 3 p.m.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, all day, at Klipper Golf Course.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic–Texas Tech at Hawaii, 5 p.m.; Minnesota at Hawaii, 7 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH: ‘Iolani at Kamehameha, 4 p.m.;

Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4 p.m.

TENNIS

College men: Washington (St. Louis) at Hawaii Pacific, 11 a.m.

VOLLEYBALL

OIA boys: Mililani at Leilehua, Radford at Aiea, Waialua at Pearl City, Waianae at Campbell, Waipahu at Kapolei; varsity match to follow 5 p.m. JV match.

WATER POLO

OIA girls: At Central Oahu Regional Park–Mililani vs. Leilehua, 3:30 p.m.; Waialua vs. Campbell, 4:35 p.m.; Pearl City vs. Kapolei, 5:40 p.m.; Waialua vs. Waipahu, 6:45 p.m. At Kalani–Kalani vs. Castle, 3:30 p.m.; Kahuku vs. Moanalua, 4:35 p.m. At Roosevelt–McKinley vs. Waianae, 3:30 p.m.; Farrington vs. Kaiser, 4:35 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

ILH—Punahou vs. Pac-Five, at Central Oahu Regional Park, at 3:30 p.m.

TENNIS

College men: Washington (St. Louis) at Hawaii, time TBA, at UH Tennis Complex.

PacWest women: Hawaii Hilo at Chaminade, 12:30 p.m., at Diamond Head Tennis Center. Dominican (CA) at Hawaii Pacific, 11:30 a.m.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic–Texas Tech vs. Minnesota, 1 p.m.; Texas Tech vs. Drexel, 3:30 p.m.; Drexel at Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium. Dominican (CA) at Hawaii Pacific, 11:30 a.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Hawaii Baptist at Kamehameha, 6:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6:15 p.m.; Mid-Pacific at Maryknoll, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.

OIA boys: Kaimuki at Farrington, 5 p.m.; Castle at Kahuku, Kaiser at McKinley, Kalani at Moanalua, Roosevelt at Kailua; varsity match to follow 5 p.m. JV match.

ILH

Kamehameha-Kapalama 7, Damien 2

WP—Kyary Cummings. LP—Shaylann Grace

Leading hitters—Kamehameha: Kamalani Doctor, 2-4, 2 RBIs, 1 run; Kalcie Chung, 2-3, 2 runs; Miquela Leopoldo, 1-2, 1 RBI, 1 run. Damien: Gloriana Sua, 1-4, 1 RBI; Shaylan Grace, 1-3, 1 run

Mid-Pacific 17, Punahou 10

OIA

Castle 12, Moanalua 4

WP—A. Lopes. LP—Jada Young

Leading hitters—Castle: D. Wong, 3-5, 2 RBIs, 2 runs; Taysia Takekawa, 2-4, 2 RBIs, 1 run; Laila Berinobis-Tanele, 1-3, 1 RBI, 3 runs; A. Lopes, 1-5, 2 RBIs, 2 runs. Moanalua: Kellie Kitano-Maguire, 2-4, 2 RBI, 1 run; Caydees Santella-Delima, 2-3.

Kailua 10, Kaimuki 5

WP—S. Serikawa. LP—Kili Kalilikane

Leading hitters—Kailua: S. Ah Mook, 3-4, 3 RBIs, 1 run; A. Nakashima1-3, 4 RBIs, 3 runs; S. Serikawa, 2-3, 1 RBI, 2 runs. Kaimuki: Samantha Ono, 3-4, 1 RBI, 3 runs; Nancy Atiga, 2-4, 2 RBIs.

Waipahu 12, Kalaheo 0

WP—Taylor Fukunaga. LP—A. Mellor

Leading hitters—Waipahu: Taylor Fukunaga, 3-3, 5 RBIs, 2 runs; Kristy Kitabayashi, 1-1, 1 RBI, 3 runs.

Kaiser 16, Kalani 1

WP—Jaymi Gurr. LP—Christen Horita

Leading hitters—Kaiser: Rylan Nakamura, 1-3, 4 RBIs, 1 run; Jordyn Tagudan, 1-1, 3 RBIs; Summer Buck, 1-2, 2 RBIs, 1 run; Ivane Aholeilei, 1-3, 2 RBIs, 2 runs; Shea Higa, 3-3, 2 runs; Alexis Oshiro 3-4, 3 runs. Kalani: Maddison Hatanaka, 1-2, 1 RBI; Pulisa Keovichith, 1-3, 1 run.

Mililani 5, Kapolei 0

WP—J. Baker. LP—Tatum Guzman

Leading hitters—Mililani: M. Kila, 2-3, 2RBIs, 2 runs; T. Dumlao, 2-3, 2 RBIs. Moanalua: Ellie Ishikawa, 2-2; Ashley Membrere 1-2.

Nankuli 13, Radford 3

WP—Keonaona Deborna. LP—Nohea Akana

Leading hitters—Nanakuli: Makena La’a-Robles, 2-3, 1 RBI; Shanlynne Mahoe, 1-4, 2 RBI; Lexus Kotrys 1-3, 1 RBI. Radford: Kenci Faith 1-1; Nohea Akana 1-2, 1 run.

Leilehua 23, Kapolei Charter 9

Farrington 22, McKinley 9

Pearl City 9, Waianae 3

ILH

Varsity boys

Punahou def. Maryknoll

25-6, 25-16

Iolani def. Hawaii Baptist

25-16, 25-23

Kamehameha-Kapalama def.

Mid-Pacific

25-18, 25-13

Hanalani def. Hawaii Mission

22-25, 25-16, 25-23

Junior varsity boys

Punahou-Gold def. Hawaii Baptist Gold

21-25. 31-29, 25-20

Saint Louis def. Iolani Red

22-25, 26-24, 25-23

Kamehameha def. Mid-Pacific

17-25, 25-23, 27-25

OIA

Varsity boys

Roosevelt def. Farrington

25-20, 25-13, 25-16

Kalaheo def. Kailua

25-12, 25-21, 27-26

Kaiser def. Kahuku

25-25, 25-12, 25-21

Water Polo

ILH

Varsity girls

Kamehameha-Kapalama 13, Iolani 5

Leading scorers—Kamehameha: Shaye Story 4, Ella Turner 2, Keanuenue DeSoto 2, Kohia Rego 2, Mikiala Ng, Kahoni Harryman, Makaala Ng. Iolani: Audrey Dexter 2, May Kamaka, Akiko Iwata, Su Sang.

ILH

Saint Louis 1, Punahou 0

WP—JT Navyac. LP—T. Shimabukuro

Leading hitters—Saint Louis: Evan Hu, 1-2, 1 RBI; JT Navyac, 1-1; Caleb Lomavita, 1-3. Punahou: C. Kashimoto, 1-2; M. Murashige, 1-3; A. Tom, 1-3; K. Harrison, 1-3.

Kamehameha-Kapalama 9, Damien 6

WP—C. Kitagawa. LP—B. Jaoines

Leading hitters—Kamehameha: H. Racoma, 2-3, 3 RBIs; B. Sylvester, 2-3, 1 RBI, 3 runs; V. Venencia, 2-5, 2 runs; T. Ickes, 2-4, 1 RBI, 2 runs; K. Yasui, 1-5, 1 RBI, 2 runs. Damien: A. Arecchi, 2-3, 3 RBIs, 1 run; M. Kawasaki, 1-3, 2 RBIs; R. Iaea, 1-3, 1 run.

Maryknoll 8, Iolani 5

WP—Kody Miyamoto. LP—Jonah Chong

Leading hitters—Maryknoll: Peyton Hino, 2-3, 1 RBI, 2 runs; Maddux Miyasoto, 2-4, 1 RBI, 1 run; Matt Miura, 1-3, 2 runs; Ka’ala Tam, 1-2, 1 RBI, 1 run; Lucas Stumbaugh, 1-2, 1 run. Iolani: Josh Miyazawa, 3-3, 1 RBI; Tate Shimao 3-4, 1 RBI; Joshua Fournier, 1-2, 1 run; Colby Ching, 1-3, 1 run.

Mid-Pacific 10, Pac-Five 2

WP—Kodey Shojinaga. LP—H. Belmodis

Leading hitters—Mid-Pac: Kodey Shojinaga, 5-5, 1 RBI; Nolan Tanji, 1-1, 3 RBI; Kennedy Hara, 2-4, 2 RBI; Lee Matsuzaki, 3-5, 2 runs; Karter Wong, 1-4, 2 runs. Pac-Five: S. Paikai 1-3, 2 RBI; T. Mimuro 1-3; L. Bradley, 1-3; L. Holt, 1-3.