Calendar

Today

BASEBALL

OIA: Aiea at Mililani, 3 p.m.; Leilehua at Pearl City, 3 p.m.; Kapolei at Waianae, 3 p.m.; Campbell at Kaiser, 3 p.m.; Moanalua vs. Farrington, 3 p.m., at DeSa Field; Castle at Kailua, 3 p.m.; Roosevelt at Kalani, 3 p.m.; Campbell at Kaiser, 3 p.m.; Waipahu at Nanakuli, 3 p.m.; Kaimuki at McKinley, 3 p.m.; Kalaheo at Radford, 3 p.m.

GOLF

ILH : Varsity 1 Championships, time TBA, at Pearl Country Club.

SOFTBALL

ILH Division I: Single Elimination Tournament—5seed vs. 4seed, 6seed vs. 3 seed, location TBA; both games begin at 4 p.m.

TRACK AND FIELD

ILH: field events at 8:30 a.m., running events at 8:45 a.m.; all at ‘Iolani.

VOLLEYBALL

OIA boys: Kahuku at Kalani, 5 p.m.; Kaiser at Farrington, 5 p.m.; Kailua at McKinley, 5 p.m.; Moanalua at Kalaheo, 6 p.m.

THURSDAY

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 1 p.m., at Walter Victor Complex.

OIA Division II: Kalaheo vs. Farrington, 3 p.m., at TBA; Waialua at Nanakuli, 3 p.m.; Kahuku vs. Aiea, 3 p.m., at TBA

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Single Elimination Tournament—4seed vs. 1seed, 6 p.m.; 3seed vs. 2seed, 6 p.m.

ILH Division II girls: Damien at St. Andrew’s, 6 p.m.; Hanalani at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA boys: Campbell at Mililani, 5 p.m.; Waipahu at Kapolei, 5 p.m.; Waialua at Pearl City, 5 p.m.; Leilehua at Waianae, 5 p.m.; Castle at Nanakuli, 5 p.m.; Aiea at Radford, 6 p.m.

Baseball

ILH

Punahou 6, Saint Louis 4

Punahou 410 001 0 — 11 7 2

Saint Louis 100 030 0 — 6 6 4

W—Rustin Katsura. L—Jacob Villacorte.

SP—Cade Terada-Herzer

Leading Hitters—PUN: Patrick Munley 2 hits, 2RBI; Jacob Ornellas 2 hits, RBI; Justin Tsukada 2 hits, RBI; Kikaha Nakamura 2 hits, RBI. STL: Tama Mataafa-Alferos hit, 2RBI; Nuu Contrades 1 hit, RBI.

BIIF

Kamehameha 11, Hawaii Prep 0

Volleyball

ILH

Varsity I Boys

Punahou def. Kamehameha 25-17, 25-11

Varsity I Girls

Kamehameha def. Punahou 25-22, 25-20

Varsity II Boys

Damien def. Le Jardin 25-15, 20-25, 25-22

OIA

Varsity Boys

Campbell def. Kapolei 25-15, 18-25, 25-15, 25-15

Golf

Big West Men’s Championship

Final, Tuesday

At La Quinta, Ca.

Teams

1. LBSU—858. 2. UC Davis—865. 3. Cal Poly—870. 4. CSUF—876. 5. UCSB—884. 6. CSUN—897. 7. UC Irvine—902.

8. Hawaii—912. 9. UC Riverside—952

Individual

1. Lucas Carper, UCD 70-67-72–209

T2. Clay Seeber LBSU 71-72-71–214

T2. Garrett Boe, CSUF 73-69-72–214

4. Blake Brothers, CSUN 75-67-73–215

T5. Thomas Hutchison, UCD 72-72-72–216

T5. Hunter Epson, LBSU 71-71-74–216

T7. Austin Liu, CP 75-70-72–217

T7. Tyler Schafer, LBSU 77-69-71–217

T7. Hunter Reed, LBSU 74-71-72–217

T7. Isaac Rodea, LBSU 71-72-74–217

Also

T16. Justin Ngan, UH 73-73-74-220

30. Justin Arcano, UH 75-77-78-230

30. Kotaro Murata, UH 78-78-77-233

T38. Kanata Irei, UH 84-74-78-236

T25. Cole Yoshida, UH 77-82-82-241